Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто делится с поклонниками всем, что происходит в ее жизни, выкладывая на странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка решила ответить на вопросы фанатов в сторис.
Так, среди прочего у Оли спросили: "Какой еще (кроме ужаса в зеркальце) должна быть мотивация не есть на ночь?"
На это Цибульская выложила гламурное фото в сценической образе и ответила не менее оригинально: "Только вчера смотрела фотки, где нравлюсь себе. И спрашивала себя: почему опять я превратилась в горшок с борщом. Так круто, когда приятно смотреть на себя. Нужно повесить такую фотку на холодильник. И зеркальце на холодильник. Нам обеим".
Отметим, ранее мы писали, что Оля Цибульская в День Киева поделилась кадрами с большого концерта в столице почти 10 лет назад. На снимках 2013 года Олю можно увидеть еще совсем юной, она вела концерт вместе с шоуменом Никитой Добрыниным.
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