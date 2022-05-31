Як пише Politeka.net, Молода дружина Віктора Павлика продовжує активно вести Instagram і розповідати про своє життя. Заради піару вона викладає своє життя на огляд публіки і всіляко привертає увагу до себе, в тому числі дівчина також розповідає і про скандали з колишньою дружиною артиста.
При цьому Репяхова часто скаржиться на ЗМІ, які пишуть про неї і влаштовує суперечки з користувачами в соціальних мережах, які її критикують. Цього разу дівчина заявила про" кризу "у дитини, але не стала показувати, що саме син робить, щоб"цим не скористалися".
«Я б вам показала, що Міша витворяє, але боюся ЗМІ використовує це проти нашої сім'ї. Криза одного року-одне з нормативних вікових криз, що завершує період розвитку немовляти.
Дитина перестає слухатися, проявляє впертість, настирливість, вимагає підвищеної уваги» - розповіла Репяхова.
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Також Репяхова вирішила згадати, якими були її щасливі моменти два роки тому і яка вона тепер. З цього приводу дівчина опублікувала весільні кадри зі спеціальної фотосесії.
"Два дуже важливих роки в моєму житті. Одночасно важкі і щасливі. З дівчини в матусю ... ❤️ " - пише Репяхова.
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