Как пишет Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика продлжает активно вести Инстаграм и рассказывать о своей жизни. Ради пиара она выкладывает свою жизнь на обозрение публики и всячески привлекает внимание к себе, в том числе девушка также рассказывает и о скандалах с бывшей женой артиста.

При этом Репяхова часто жалуется на СМИ, которые пишут о ней и устраивает споры с пользователями в социальных сетях, которые ее критикуют. В этот раз девушка заявила о "кризисе" у ребенка, но не стала показывать, что именно сын делает, чтобы "этим не воспользовались".

«Я бы вам показала, что Миша вытворяет, но боюсь СМИ использует это против нашей семьи. Кризис одного года – одно из нормативных возрастных кризисов, что завершает период развития младенца.

Ребенок перестает слушаться, проявляет упрямство, назойливость, требует повышенного внимания» - рассказала Репяхова.

Также Репяхова решила вспомнить, какими были ее счастливые моменты два года назад и какая она теперь. По этому поводу девушка опубликовала свадебные кадры из специальной фотосессии.

«Два очень важных года в моей жизни. Одновременно тяжелые и счастливые. Из девушки в мамочку…❤️» - пишет Репяхова.

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