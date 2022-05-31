Популярна українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик, яка разом з чоловіком ростить двох прекрасних дочок, часто ділиться з фанатами подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу телезірка обрадувала новиною - вона повернулася до Києва і приступила до роботи в студії ранкового шоу разом з колегою Анатолієм Анатолічем.

На фотографії Лілія та Анатолій позують у своїй київській студії, вона щасливі, як ніколи. Для ефіру телезірка одягла стильне блакитне плаття з атласу, і трендовий бежевий піджак подовженого фасону. Її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі акуратний макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Я так чекала цього моменту, що сьогодні розплакалася, трохи розгубилася, але була така щаслива! Новий ранок - нові ми. Ми знову в нашій рідній студії, ми в Києві. Ми виходимо в прямому ефірі щодня на каналі індиго о 8:30. Або можете нас дивитися на нашому YouTube каналі". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото красуні, засинаючи її компліментами і привітаннями.

Нагадаємо, Ребрик показала людей, чиїх обіймів давно чекала: "Як мало людині потрібно для щастя".

Як повідомляла Politeka, Єдиний син Ротару виставив сміливе фото дочки-красуні: як зараз виглядає внучка співачки.

Також Politeka писала, що Кума Дзідзьо Цибульська поділилася одкровеннями про себе і не тільки: "Не хочу за кордон, адже...".