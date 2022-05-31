Популярная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая вместе с мужем растит двух прекрасных дочерей, часто делится с фанатами подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз телезвезда обрадовала новостью – она вернулась в Киев и приступила к работе в студии утреннего шоу вместе с коллегой Анатолием Анатоличем.

На фотографии Лилия и Анатолий позируют в своей киевской студии, она счастливы, как никогда. Для эфира телезвезда надела стильное голубое платье из атласа, и трендовый бежевый пиджак удлиненного фасона. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице аккуратный макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Я так ждала этого момента, что сегодня расплакалась, немного растерялась, но была так счастлива! Новое утро – новые мы. Мы снова в нашей родной студии, мы в Киеве. Мы выходим в прямом эфире каждый день на канале Индиго в 8:30. Или можете нас смотреть на нашем YouTube канале". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото красотки, засыпая ее комплиментами и поздравлениями.

Напомним, Ребрик показала людей, чьих объятий давно ждала: "Как мало человеку нужно для счастья".

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