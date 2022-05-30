Артистка розповіла про нові плани з чоловіком на найближчий час.

Як повідомляє Politeka.net, Культова українська актриса поділилася з шанувальниками новим постом в Instagram, розповівши про нові плани з чоловіком. Як відомо, Ольга залишається в Україні і всіляко підтримує нужденних громадян і біженців, які покинули будинки або залишилися без них через агресію рф і її вторгнення на наші землі.

"Дорогі наші друзі! Триває жорстока і кривава війна! Але ми українці, ми сильні і ми продовжуємо боротьбу за нашу свободу! ✊🏻🇺🇦

Сьогодні наша родина-Ольга Сумська та Віталій Борисюк @vitaliyborysyuk долучилися до команди волонтерів Благодійного фонду Сергія Костири «Стоп злочин", для того, щоб бути корисними для людей у цей нелегкий для всіх нас час! Маємо честь співпрацювати з Сергієм Костиром перший рік, знаємо його як добропорядного громадянина своєї держави, який завжди відстоював правду, на зйомках програми Один за всіх, яку ви всі прекрасно знаєте!» - розповіла Ольга.

Також раніше Сумська привітала Київ з днем народження.

"Київ мій ... Незламний, величний ... Сьогодні тобі 1540 років! Це наша історія! Ніхто, ніколи не відніме у нас цієї величі і краси!!! Київ!» ,- написала Сумська.

Вона згадала про те, що саме в столиці пройшло їх перше побачення з нинішнім чоловіком Віталієм Борисюком. За словами Сумської, вони гуляли біля Пейзажної алеї.

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