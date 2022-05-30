Артистка рассказала о новых планах с мужем на ближайшее время.

Как сообщает Politeka.net, культовая украинская актриса поделилась с поклонниками новым постом в Инстаграм, рассказав о новых планах с мужем. Как известно, Ольга остается в Украине и всячески поддерживает нуждающихся граждан и беженцев, которые покинули дома или остались без них из-за агрессии рф и ее вторжения на наши земли.

«Дорогие наши друзья! Продолжается жестокая и кровавая война! Но мы украинцы, мы сильны и мы продолжаем борьбу за нашу свободу! ✊🏻🇺🇦

Сегодня наша семья-Ольга Сумская и Виталий Борисюк @vitaliyborysyuk присоединились к команде волонтеров благотворительного фонда Сергея Костыры «Стоп преступление», для того, чтобы быть полезными для людей в это нелегкое для всех нас время! Имеем честь сотрудничать с Сергеем Костыром первый год, знаем его как добропорядочного гражданина своего государства, который всегда отстаивал правду, на съемках программы Один за всех, которую вы все прекрасно знаете!» - рассказала Ольга.

Также ранее Сумская поздравила Киев с днем рождения.

«КИЕВ мой…Несокрушимый, величественный…Сегодня тебе 1540 лет! Это наша ИСТОРИЯ! Никто, никогда не отнимет у нас этого величия и красоты!!! Киев!», - написала Сумская.

Она вспомнила о том, что именно в столице прошло их первое свидание с нынешним мужем Виталием Борисюком. По словам Сумской, они гуляли у Пейзажной аллеи.

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