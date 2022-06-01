Популярна артистка Тіна Кароль дивує образами на концертах, які дає на підтримку України та українців, які вимушено залишили свої домівки. Не так давно зірка скопіювала образ Лопес і показала унікальний стиль, а цього разу відступила від образу елегантної леді.

Найчастіше артистка для виступів на благодійних концертах підбирає класичні сукні з одним акцентом, вибирає дорогі наряди і прикраси. Також її рідко можна побачити в спортивних костюмах або комбінезонах.

Артистка вирішила показати трохи бунтарський образ і показала стильну обновку, з хусткою і акуратним принтом на ньому Кароль вирішила продемонструвати свою «іншу сторону». Без сценічного гриму і ошатних суконь артистка виглядала більш природно. Шанувальники змогли оцінити стиль Кароль з повсякденності.

Також раніше Тіна Кароль заспівала пісню" Вільна " в ефірі благодійного телемарафону, артистка виступила в Берліні на благодійному концерті Save Ukraine.

На сцену зірка вийшла в кутюрній сукні від українського бренду Lever Couture, створеної Лесею Верлінг'єрі. Біле вбрання складалося з струмує плісированої тканини, мав довгий шлейф і накидку.

Також, Кароль у вишиванці підкорила зворушливими кадрами з Харківським "світським левом".

Як повідомляла Politeka, Кароль після концерту виплеснула все наболіле на фанатів.

Також Politeka писала, що Кароль розповіла, яке майбутнє чекає країну і українців.