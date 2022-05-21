Тина высказалась о том, чего желает своей стране.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль сейчас активно путешествует по миру, рассказывает об агрессии рф, которая напала на нашу страну, а также выступает с благотворительными концертами. Артистка также поддерживает беженцев и освещает ситуацию в Инстаграм.

«Мы отстроим нашу страну! Она станет чудо-страна, я уверена в этом, экономически расцветет, каждый украинец готов и день, и ночь работать на восстановление государства. Уверена, что паспорт будет желать каждый человек в мире. Мы будем приглашать каждого хорошего человека в свой дом, чтобы вы удивлялись чуду нации, которая сегодня защищает Европу и весь мир. Слава Украина, Героям Слава!» - рассказала Кароль в Интервью.

В сети сразу поддержали:

«Молодец. Слава Украине. Героям слава.❤️🔥; 👏👏brava bravissima!; Slava Ukraine 🇺🇦🕊️ Glory Ukraine 🇺🇦🕊️; Слава Украине. Героям слава. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦; Такая смешная.😂За паспорт вообще атас🤣; Молодец Тина, Спасибо ❤️💙💛; Наша страна будет еще гораздо лучше, все отстроим 🇺🇦💙🇺🇦».

Также в рамках специального тура Кароль полетела в Японию, где провела несколько важных встреч.

Лаконичный и несколько игривый образ "украинской Бритни Спирс", как Кароль прозвали сами японцы, немало впечатлил фотографов перед интервью. Светлые тона, привычный макияж и удачно подобранный дизайн хорошо смотрелись на певице.

Напомним, Kalush Orchestra после триумфа на "Евровидении" поразили украинцев новым клипом.

Как сообщала Politeka, Ярославский из "Мастер Шеф" поделился рецептом домашней рикотты.

Также Politeka писала, что Каменских заклевали после новой патриотической песни.