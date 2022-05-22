Артистка показывает себя на концертах в образах из "прошлой" жизни.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль сейчас активно ездит по миру, в ближайшие дни у нее запланирован ряд специальных концертов и встреч. Также успевает Кароль давать интервью и рассказывать о ситуации в стране.

«Война — это не блокбастер, это дерзкий произвол, целью которого является уничтожение нации. Но благодаря мужеству украинского народа, мощной украинской армии, поддержке всего мира в целом и каждого человека отдельно — Украина победит и станет самой мощной страной Европы», — высказалась Кароль.

Она также активно показывает, какие залы собирает во время своих поездок. Для своих концертов Кароль не скупится и на наряды, показывая привычные образы из «прошлой» жизни.

Ранее в рамках специального тура Кароль улетела в Японию, где провела несколько важных встреч, а 19 мая, в День вышиванки, Тина Кароль посетила Каннский кинофестиваль.

Артистка появилась на публике в роскошном вышитом платье от украинского бренда Foberini, который специализируется на дизайнерской вышитой национальной одежде. На своей странице в Instagram звезда разместила фотоотчет с события.

Напомним, Кароль в коротенькой юбке не стала скрывать фигуру на интервью: "Пускай Япония любуется и завидуют нашим".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль резко отреагировала на визит Лепса на Донбасс.

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