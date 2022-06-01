Популярна фітнес-тренер і колишня дружина боксера Узелкова Марина Боржемська, яка була тренером в шоу "Зважені та щасливі" часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу красуня виклала чарівні фото в цікавій сільській локації, а в підписі до них поділилася своїми переживаннями.

На нових фотографіях Марина позує в стильному образі - на ній укорочені темні штани, топ і біла курточка, а в руках вона тримає невеликий світлий рюкзак. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Боржемська написала: "Можна я ще раз зізнаюся в коханні своїй країні? Зараз ми це робимо постійно і щодня. Словами, діями, піснями, перемогами на міжнародних змаганнях, зборами коштів. Наша Квітуча, яскрава, різноманітна Україна, пишаюся бути твоєю дочкою. Дуже шкода, що ми до кінця не усвідомлювали, як сильна наша країна і наш народ. Які гори ми можемо згорнути заради своєї держави і людей?

Серце розривається, що такою ціною ми повинні побачити своє покликання, унікальність, неповторність і неймовірну єдність, яку ми демонструємо світу. Кожен день прошу, щоб не гинули люди, і наші території повернулися з окупації. І вірю, що одного ранку ми прокинемося від повідомлень і мільйонів дзвінків з привітаннями. З привітанням: "Прокидайся, ми перемогли!". Вірю, чекаю і працюю цього результату".

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