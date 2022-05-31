Конец весны и начало лета – лучшее время для экспериментов с молодым картофелем.

Как сообщает Politeka.net, победитель шоу "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал рецепт блюда, которое готовится быстро, не требует особых затрат продуктов и получается очень вкусным.

Конец весны и начало лета – лучшее время для экспериментов с молодым картофелем, это буквально сезонный хит. Шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает разнообразить варианты приготовления этого продукта.

Интересные варианты приготовления, чтобы дать мозгу и роту побыть под впечатлениями:

1.Варите картофель до готовности, добавляете сливочное масло и немного корицы.

2.Варите картофель, добавляете цедру и сок апельсина + арахис.

Теперь нормальный привычный вариант картофеля от Евгения Клопотенка, но мы ее прокачаем одним элементом:

Делаете обычную вареную картошку с укропом и маслом. А потом в конце добавляете немного уксуса (столовая ложка на пол килограмма картошки). Обязательно перемешать и оставить все под крышкой на 10 минут, чтобы картофель вобрал вкусы.

Напомним, Клопотенко рассказал, как приготовить молодую капусту.

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