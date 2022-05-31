Как сообщает Politeka.net, внук покойного хореографа Григория Чапкиса, младший сын Грега Чапкиса Максим попал в страшную аварию. Об этом рассказала его мать Эмбер в Instagram.

15 мая мальчик играл с отцом Эмбер во дворе дома. Когда деду нужно было ехать на работу, мальчик решил посетить друзей, которые живут неподалеку. Он захотел прокатиться на велосипеде, но забыл надеть шлем.

По дороге захотел обогнать на велосипеде авто деда. Однако, не справившись с управлением и врезался в него. Дед сдал назад и переехал велосипед. Он был в шоковом состоянии и подумал, что наехал на внука. К счастью, мужчина лишь повредил велосипед.

Внука Чапкиса срочно госпитализировали, в больнице Максим провел 10 дней. Ему повезло и он не сломал ни одной кости.

"Все анализы и снимки были в норме. У него была глубокая рана на голове, такая ужасная, что был виден его череп. Максиму наложили 20 швов на лбу и семь скобок на затылке", - сообщила Эмбер.

Напомним, сын Чапкиса поделился кадром, сделанным незадолго до кончины отца.

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