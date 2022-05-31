Співачка Оля Цибульська, кума соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми, показала себе з сином і поставила йому провокаційне запитання.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка і кума соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми. Також артистка веде програму на одному з музичних каналів з Віталієм Козловським. У Олі є син Платон, якому зараз 7 років. Ім'я батька Цибульська приховує, але відомо, що пара разом вже 21 рік. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Оля вирішила запитати у сина, коли закінчиться війна, записавши його відповідь у сторіс.

"Коли Путін закриє свій рот", - відповів Платон.

"Це гарна ідея. Раз і назавжди, так?",- відповіла Оля.

"Так, раз і назавжди", - сказав Платон і почав мукати, дражнячи мовчазного Путіна.

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