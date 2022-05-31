Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Также артистка ведет программу на одном из музыкальных каналов с Виталием Козловским. У Оли есть сын Платон, которому сейчас 7 лет. Имя отца Цибульская скрывает, но известно, что пара вместе уже 21 год. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Оля решила спросить у сына, когда закончится война, записав его ответ в сторис.
"Когда путин закроет свой рот", - ответил Платон.
"Это хорошая идея. Раз и навсегда, да?", - ответила Оля.
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"Да, раз и навсегда", - сказал Платон и начал мычать, дразня молчащего путина.
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