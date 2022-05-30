Певица Оля Цибульская, кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, честно призналась, сколько ей лет.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Также знаменитость ведет одну из программ на музыкальном канале вместе с Виталием Козловским. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

На днях Цибульская призналась, что со своим любимым уже на протяжении 21 года. Эта информация сразу взбудоражила украинцев и они заинтересовались, а сколько Оле лет.

"Сколько вам лет, что с любимым 21 год, я думала, что вам 25...", - написал фанат.

"Доброе утро, ну если бы мне 21, а сыну моему семь, то я должна была родить в 13. Мне 36", - сказала Оля.

Звезда опубликовала кадры, где она в круживах лежит в кровати, а потом появилась и голова сына Нестора.

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