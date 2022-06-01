Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який був ведучим шоу "Холостяк" і "Холостячка", розповів про успіх свого нового шоу "Як ти з Григорієм Решетником". Як виявилося, всього за кілька днів перший випуск шоу, де було інтерв'ю зі Златою Огневич, зібрав близько 200 тисяч переглядів.

З цього приводу Григорій записав відеозвернення, в якому подякував українцям за довіру і інтерес до його нового шоу.

"Це відео подяки з приводу нового проекту на телеканалі СТБ "Як ти з Григорієм Решетником". Хто ще не встиг подивитися – переходьте за посиланням в моєму профілі. У нас вже завдяки вам вже майже 200 тисяч переглядів. Обіцяю, що це тільки початок. А далі ще більше найвідвертіших інтерв'ю для найулюбленіших глядачів", - звернувся Решетник в сторіс.

А в підписі до відео написав: "Так, війна змінила життя кожного, і публічні люди не виняток. Радий, що ваші улюблені герої відверто розповідають, як пережили перші дні війни і з якими викликами стикаються зараз. Люблю формат інтерв'ю, адже кожна людина-це незвідана нескінченність, маленький всесвіт, яку хочеться розкрити і показати вам!".

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