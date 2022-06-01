Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который был ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка", рассказал об успехе своего нового шоу "Як ти з Григорієм Решетником". Как оказалось, всего за несколько дней первый выпуск шоу, где было интервью со Златой Огневич, собрал около 200 тысяч просмотров.

По этому поводу Григорий записал видеообращение, в котором поблагодарил украинцев за доверие и интерес к его новому шоу.

"Это видео благодарности по поводу нового проекта на телеканале СТБ "Як ти з Григорієм Решетником". Кто еще не успел посмотреть – переходите по ссылке в моем профиле. У нас уже благодаря вам уже почти 200 тысяч просмотров. Обещаю, что это только начало. А дальше еще больше самых откровенных интервью для самых любимых зрителей", - обратился Решетник в сторис.

А в подписи к видео написал: "Да, война изменила жизнь каждого, и публичные люди не исключение. Рад, что ваши любимые герои откровенно рассказывают, как пережили первые дни войны и с какими вызовами сталкиваются сейчас. Люблю формат интервью, ведь каждый человек – это неизведанное бесконечность, маленькая вселенная, которую хочется раскрыть и показать вам!".

Напомним, Наталья Могилевская обратилась к украинцам за помощью: "Вы можете все изменить!".

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