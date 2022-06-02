Відомий український співак Віктор Павлік зараз вчетверте одружений. Останньою обраницею артиста стала його концертна директорка та блогерка Катя Репяхова, яка на 29 років молодша за чоловіка. 15 червня минулого року Віктор і Катя стали щасливими батьками сина Михасика, а тепер готуються святкувати його перший день народження.

На своїй сторінці в Instagram артист розмістив несподіване відео з дружиною. На кадрах Катя Репяхова в суцільному купальнику, який підкреслює її струнку фігуру, сидить на кам'янистому узбережжі на тлі штормових хвиль. Раптом вода накриває блогерку з головою, ледь не збиває її з ніг та змушує скажено кричати. Де та коли було знято відео невідомо.

Хоча ситуація й могла бути небезпечною для життя дружини артиста, українці в коментарях сміються з побаченого: "ох, любим цю Катюшу...".

Відзначимо, близько двох місяців Репяхова з сином провела у родичів в Ізраїлі, поки Павлік залишався в Україні або їздив Європою з благодійними концертами для потреб ЗСУ. Лише зараз блогерка з дитиною повернулася додому в Київ та ділиться з підписниками своєю радістю.

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