Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец. Звезда сейчас женат на молодой блогерке Кате Репяховой, которая уже успела родить первенца. Девушка с начала войны бежала из Украины, а недавно решилась вернуться обратно, поделившись в своем Инстаграм.
"Не верится, что завтра в Украину. А послезавтра к бабушке в Теребовлю", - написала Катя накануне.
"Мы выезжаем. Надеюсь, долго стоять на границе не придется", - продолжила Репяхова.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
ПриватБанк предупредил украинцев о новых условиях: что изменится уже с 1 июня
"Жень, не выживешь": после взрыва в Мелитополе "скорые" забирают раненых, оккупанты напуганы
Россияне вошли на окраины Северодонецка, число жертв среди жителей растет: фото из города
Федишин своим появлением в Испании вызвала новую волну гнева у украинцев: "Ира, хорош уже"
После этого Катя поделилась кадрами из украино-польской границы. На фото можно увидеть малого, который сидит за рулем.
На следующем фото уже был Виктор Павлик, который держал сына на руках.
"Домой", - отметила Репяхова, добавив украинский флаг.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика рассказала, как ей жилось с ним последние два года
А ще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на сервис в Европе
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика рассказала, когда вернется к мужу из Израиля