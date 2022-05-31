Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова решилась вернуться обратно в Украину, поделившись трогательными кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец. Звезда сейчас женат на молодой блогерке Кате Репяховой, которая уже успела родить первенца. Девушка с начала войны бежала из Украины, а недавно решилась вернуться обратно, поделившись в своем Инстаграм.

"Не верится, что завтра в Украину. А послезавтра к бабушке в Теребовлю", - написала Катя накануне.

"Мы выезжаем. Надеюсь, долго стоять на границе не придется", - продолжила Репяхова.

После этого Катя поделилась кадрами из украино-польской границы. На фото можно увидеть малого, который сидит за рулем.

На следующем фото уже был Виктор Павлик, который держал сына на руках.

"Домой", - отметила Репяхова, добавив украинский флаг.

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