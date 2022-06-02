Известный украинский певец Виктор Павлик сейчас в четвертый раз женат. Последней избранницей артиста стала его концертный директор и блогер Катя Репяхова, которая на 29 лет моложе мужа. 15 июня прошлого года Виктор и Катя стали счастливыми родителями сына Михасика, а теперь готовятся праздновать его первый день рождения.

На своей странице в Instagram артист разместил неожиданное видео с женой. На кадрах Катя Репяхова в слитном купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру, сидит на каменистом побережье на фоне штормовых волн. Вдруг вода накрывает блогершу с головой, едва не сбивает ее с ног и заставляет бешено кричать. Где и когда было снято видео неизвестно.

Хотя ситуация и могла быть опасной для жизни жены артиста, украинцы в комментариях смеются над увиденным: "ох, любим эту Катюшу...".

Отметим, около двух месяцев Репяхова с сыном провела у родственников в Израиле, пока Павлик оставался в Украине или ездил по Европе с благотворительными концертами для нужд ВСУ. Только сейчас блогер с ребенком вернулась домой в Киев и делится с подписчиками своей радостью.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика решилась вернуться в Украину, трогательные кадры с мужем.

А еще Politeka сообщала, молодая жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с маленьким сыном.

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