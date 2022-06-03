Популярна українська блогерка, співачка і актриса Анна Трінчер, яка нещодавно стала нареченою блогера Олександра Волошина, всіляко піариться на темі їх сварок, примирень і будь-якого можливого приводу. Дівчину часто критикують в коментарях, проте на хейт вона не реагує.

Цього разу Трінчер поскаржилася на поліцейського, який зупинив машину пару за порушення - вони проїхали спеціальний знак і заїхали куди не слід було. Замість того, щоб визнати провину, Трінчер виправдалася і заявила, що поліцейський попросив його не знімати, але їм це не сподобалося і вони заявили, що мають на це право - правоохоронець адже не військовий.

Також Трінчер нагадала про свою істерику, коли Волошина витягували з машини під час аварії кілька місяців тому. Незважаючи на те, що чоловік був винен і це визнав суд, Трінчер все одно виправдовувала нареченого і була незадоволена тим, що сталося.

"Саша не побачив знак і його було дуже погано видно. Нас відразу зупинили. Сперечатися ніхто не збирався, але провтикали – проплатили. Але раптом поліцейський помічає камеру, а ми такі випадки завжди фіксуємо на камеру зі свого боку. Але я почала серйозно переживати, почала відразу виправдовуватися.

Ми з'ясували, що поліцейський – держслужбовець і його можна знімати і навіть потрібно. Але це мене сильно триггерить, в момент, коли Сашу мало не побили поліцейські» - пише Трінчер.

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