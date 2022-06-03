Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно вернулась из Америки, часто делится с поклонниками яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка ответила на вопрос поклонников и анонсировала благотворительные концерты в европейских городах.

На своей странице Злата опубликовала милое фото из автомобиля, на котором позирует в стильном образе. Перед камерой она появилась в черном топе и бежевом пиджаке, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она с теплом в глазах смотрит в объектив.

В подписи к публикации Огневич рассказала о своих гастрольных буднях, а также анонсировала концерты в Европе в поддержку ВСУ и украинцев.

"Меня спросили: "Не устала ли я еще от путешествий?". А я даже об этом не думаю. За столько артистических лет гастролей, когда дорога занимает 12 часов, потом сразу концерт едем дальше, в другой город… И так может долго продолжаться. А потому, представьте, насколько я привыкла и к спартанским условиям, и к лучшим, и просто… привыкла. Скоро снова отправляемся на благотворительные концерты, на этот раз в Европу. Ждите афишу с датами и городами", - рассказала певица.

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