Популярный украинский телеведущий с идеальной дикцией Григорий Решетник, как оказалось, уже 14 лет работает на одном телеканале – СТБ. По случаю дня рождения канала Григорий опубликовал в своем Instagram милое видео, на котором показал себя и коллег в закадровой жизни, и на съемочной площадке.

А в подписи к публикации Решетник рассказал историю, как начиналась его карьера. Так, по словам ведущего, он дипломированный "диктор и ведущий телепрограмм", магистр с красным дипломом. На телеканал СТБ он пришел, когда ему было 25 лет, и уже 14 лет он там работает. Григорий признался, что другие каналы хотели его переманить, но он остается верным любимой работе.

"Я благодарен тебе, что 14 лет мы вместе. Что с лучшими медийными профессионалами страны, с которыми я имел и имею честь работать, мы претворили в жизнь самые рейтинговые и популярные шоу. Признаюсь, за эти годы были предложения и соблазны уйти от тебя. Однако я не изменяю работе, жене, семье, стране! Я хочу быть с тобой и буду! Мы продолжим покорять сердца и поражать воображение зрителей. Ибо мы настоящие – мы о Людях и для Людей!", - написал телеведущий.

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