Молодая жена Виктора Павлика Кристина Репяхова показала себя и рассказала о своих планах по смене имиджа.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который недавно женился на молодой красотке Кате Репяховой. А уже прошлым летом девушка родила первенца знаменитости. Катя сейчас успешный блогер и активно ведет свою страничку в Инстаграм, а недавно вернулась обратно в Украину вместе с сыном и мужем. Теперь Катя добралась до Киева и решила время зря не терять. На новых кадрах Репяхова показала, как пришла в салон, чтобы покрасить волосы.

"Неужели я скоро не увижу этих корней", - написала звезда.

Звезда также показала свои волосы до покраски.

После этого Катя продемонстрировала результат, демонстрируя уже эффектный цвет волос.

"Это любовь", - написано было под публикацией.

Также звезда добавила видео, на котором показала волосы.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Класс", "Очень красиво", "Прекрасный результат", "Безупречная работа мастера!!! Цвет невероятно хорош!".

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