Популярний український телеведучий, шоумен і продюсер Юрій Горбунов, який разом з дружиною залишився в Україні і зараз активно допомагає країні на творчому і волонтерському фронті, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя в Instagram. Так, цього разу телезірка опублікував пост, який присвятив 100 дням війни в Україні.

Як видно, Юрій розмістив на своїй сторінці фото військового на тлі палаючої пожежі і зі словами"100 днів". А в підписі до публікації поділився своїми емоціями з приводу цієї дати.

"100 днів – як доба, як одна мить! 100 днів неймовірної відваги, героїзму та патріотизму всіх українців! 100 днів смертей, руйнувань, сліз і ненависті до ворога! І всі ці 100 днів віри в наші Збройні сили, і нашу Велику Перемогу! Слава Україні!",- написав Горбунов.

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