Популярный украинский телеведущий, шоумен и продюсер Юрий Горбунов, который вместе с женой остался в Украине и сейчас активно помогает стране на творческом и волонтерском фронте, часто делится с поклонниками новостями о свое жизни в Instagram. Так, в этот раз телезвезда опубликовал пост, который посвятил 100 дням войны в Украине.

Как видно, Юрий разместил на своей странице фото военного на фоне пылающего пожара и со словами "100 дней". А в подписи к публикации поделился своими эмоциями по поводу этой даты.

"100 дней – как сутки, как один миг! 100 дней невероятной отваги, героизма и патриотизма всех украинцев! 100 дней смертей, разрушений, слез и ненависти к врагу! И все эти 100 дней веры в наши Вооруженные силы, и нашу Великую Победу! Слава Украине!", - написал Горбунов.

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