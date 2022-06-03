Украинский юморист и звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач после полномасштабного вторжения рф вступил в ряды теробороны Киева и активно занимается волонтерством. Его жена Виктория не хотела уезжать из страны, однако они с мужем решили, что это будет лучше для их дочери Лизы. С тех пор жена и дочь артиста перебрались в Болгарию.

Виктория Ткач очень скучает по мужу и родине. На своей странице в Instagram она разместила трогательные кадры. В черно-белой видеонарезке жена звезды "Квартал 95" показала самые романтичные и приятные моменты их супружеской жизни.

"Ты мое ❤️…

Скучаю бесконечно...", — написала Виктория под видео.

Украинцы в комментариях восхищаются дружной и позитивной семьей Ткачей и желают им скорейшего воссоединения:

"Скорой Вам встречи";

"Какие вы красивые";

"Обожаю вашу семью!";

"Чудесная семья ❤️Дай Бог поскорее закончился этот ужас";

"Боже, как мило";

"Самая позитивная семья";

"Да Хранит Вас Господь";

"сила любви безгранична! Народ, так держать!!";

"Вы великолепны! И такие похожие!".

Напомним, Юрий Ткач из "Квартал 95" потерял друзей и не сдержал слез, рассказывая о горе.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" поразила откровением о своих детях-двойняшках.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" поддержала Лесю Никитюк и обратилась к украинцам.