Украинский юморист и звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач после полномасштабного вторжения рф вступил в ряды теробороны Киева и активно занимается волонтерством. Его жена Виктория не хотела уезжать из страны, однако они с мужем решили, что это будет лучше для их дочери Лизы. С тех пор жена и дочь артиста перебрались в Болгарию.
Виктория Ткач очень скучает по мужу и родине. На своей странице в Instagram она разместила трогательные кадры. В черно-белой видеонарезке жена звезды "Квартал 95" показала самые романтичные и приятные моменты их супружеской жизни.
"Ты мое ❤️…
Скучаю бесконечно...", — написала Виктория под видео.
Украинцы в комментариях восхищаются дружной и позитивной семьей Ткачей и желают им скорейшего воссоединения:
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"Скорой Вам встречи";
"Какие вы красивые";
"Обожаю вашу семью!";
"Чудесная семья ❤️Дай Бог поскорее закончился этот ужас";
"Боже, как мило";
"Самая позитивная семья";
"Да Хранит Вас Господь";
"сила любви безгранична! Народ, так держать!!";
"Вы великолепны! И такие похожие!".
Напомним, Юрий Ткач из "Квартал 95" потерял друзей и не сдержал слез, рассказывая о горе.
Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" поразила откровением о своих детях-двойняшках.
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" поддержала Лесю Никитюк и обратилась к украинцам.