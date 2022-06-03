Строки, написанные в 1840 году, пронизанные печалью по родине и верой в свободную жизнь на родной земле, в наши времена приобрели особый смысл. Дорофеева и Пивоваров также представили черно-белый клип на песню.

На своей странице в Instagram певица рассказала о премьере.

"100 дней войны. 100 дней боли, печали и надежды. Очень трудно оставаться с этими тяжелыми мыслями наедине. Поэтому нам всем нужно не утонуть в них, помочь себе и стране выплыть, выстоять, сохранить себя. Спасибо тебе, Артем Пивоваров, за наш чувственный дуэт и за проект «Твои стихи, мои ноты», благодаря которому украинская культура имеет возможность жить и громко звучать", — поделилась Дорофеева.

DOROFEEVA призналась, что, когда она ездила с благотворительными концертами по Европе, поняла, что еще никогда так не скучала по украине по дому.

"Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свой дом из-за войны. Печаль по Родине, которую чувствовал Шевченко, когда писал это стихотворение - именно то, что каждый переживает сейчас. Когда я ездила с благотворительными концертами по Европе, поняла, что еще никогда так не скучала по Украине, по Киеву, по дому, по своим людям, по украинцам” – рассказала певица.

Напомним, Владимир Дантес показал женщину, которая не оставила его равнодушным.

А еще Politeka сообщала, что образ Дорофеевой беззастенчиво скопировала певица из России.

Также Politeka писала, что Надя Дорофеева соблазнила смелыми образами на улице, оценила и Никитюк.