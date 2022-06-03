Відома артистка показала себе в розкішній вишиванці і заспівала англійською мовою.

Популярна українська співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні через чоловіка-мільярдера Мухаммада Захура, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася яскравою публікацією і розповіла про свою участь у музичному фестивалі в Німеччині.

Схоже, для виступу на фестивалі електронної музики World Club Dom у Франкфурті-на-Майні створила спеціальну пісню англійською мовою. За словами артистки, це пісня" брати і сестри " – послання миру.

Варто відзначити, що Камалія опублікувала анонс, в якому показала свою фотографію і вставила фрагмент нової пісні. На знімку артистка виглядає просто приголомшливо-на ній розкішна жовта вишиванка з пишними рукавами і ніжною вишивкою. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Камалія написала: "Камалія - "Брати і сестри" – послання миру. Церемонія закриття - 5 червня о 21:15. BigCityBeats – "WORLD CLUB DOME". Дойче Банк Парк (колишня Commerzbank Arena). Франкфурт-на-Майні".

Нагадаємо, Трінчер з нареченим влаштувала розбірки на дорозі з поліцейським: "Сперечатися ніхто не збирався, але...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва після нового дуету вразила українців одкровенням: "Дуже важко залишатися з...".

Також Politeka писала, що Дружина Ткача з "Квартал 95" далеко від України вразила сімейними кадрами: "І такі схожі!".