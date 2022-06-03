Известная артистка показала себя в роскошной вышиванке и спела на английском языке.

Популярная украинская певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине из-за мужа-миллиардера Мухаммада Захура, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась яркой публикацией и рассказала о своем участии в музыкальном фестивале в Германии.

Похоже, для выступления на фестивале электронной музыки World Club Dom во Франкфурте-на-Майне создала специальную песню на английском языке. По словам артистки, это песня "Братья и сестры" – послание мира.

Стоит отметить, что Камалия опубликовала анонс, в котором показала свою фотографию и вставила фрагмент новой песни. На снимке артистка выглядит просто потрясающе – на ней роскошная желтая вышиванка с пышными рукавами и нежной вышивкой. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Камалия написала: "Камалия – "Братья и сестры" – послание мира. Церемония закрытия – 5 июня в 21:15. BigCityBeats – "WORLD CLUB DOME". Дойче Банк Парк (бывшая Commerzbank Arena). Франкфурт-на-Майне".

Напомним, Тринчер с женихом устроила разборки на дороге с полицейским: "Спорить никто не собирался, но...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева после нового дуэта поразила украинцев откровением: "Очень трудно оставаться с...".

Также Politeka писала, что Жена Ткача из "Квартал 95" вдали от Украины поразила семейными кадрами: "И такие похожие!".