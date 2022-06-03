Популярная украинская певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине из-за мужа-миллиардера Мухаммада Захура, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась яркой публикацией и рассказала о своем участии в музыкальном фестивале в Германии.
Похоже, для выступления на фестивале электронной музыки World Club Dom во Франкфурте-на-Майне создала специальную песню на английском языке. По словам артистки, это песня "Братья и сестры" – послание мира.
Стоит отметить, что Камалия опубликовала анонс, в котором показала свою фотографию и вставила фрагмент новой песни. На снимке артистка выглядит просто потрясающе – на ней роскошная желтая вышиванка с пышными рукавами и нежной вышивкой. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Камалия написала: "Камалия – "Братья и сестры" – послание мира. Церемония закрытия – 5 июня в 21:15. BigCityBeats – "WORLD CLUB DOME". Дойче Банк Парк (бывшая Commerzbank Arena). Франкфурт-на-Майне".
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