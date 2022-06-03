Популярна українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик, яка нещодавно повернулася до зйомок ранкового шоу на телеканалі "Україна", часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу телезірка присвятила свій пост до 100 днів війни, яким довела українців до сліз.

Як видно, на своїй сторінці Лілія опублікувала фото, на якому її можна побачити на руїнах зруйнованого російськими окупантами будинку. А в підписі до публікації телеведуча розповіла про свої переживання.

"100 днів війни. Мені навіть страшно писати цю цифру. Але: 100... День... Війна... За плечима - найчорніша зима. Весна, якої не було. Сотні містечок і міст, яких більше нема... буквально нема. Стерті, знищені, пошматовані. Могили у дворах, вода зі снігу, їжа на вогнищі. Сотні тисяч зламаних життів, діти без батьків, батьки без дітей. У нашому словнику тепер найвживаніші слова «тривога, обстріл, ракета, братська могила, тіла, знущання, геноцид»... Перед нашими очима - Маріуполь, Северодонецьк, Краматорськ, Рубіжне, Оріхове, Ізюм, Буча, Ірпінь, Мотижин, Мощун, Бородянка. Страшно, як довго цей список ще можна продовжувати. У нас у серці - Херсон, Нова Каховка, Мелітополь, Донбас, Луганщина, вся Україна. Ворог нахабно вдерся на наші землі, у наші долі, серця, душі, думки...

За ці 100 днів я ні на мить не сумнівалася у нашій перемозі. Віра моя непохитна, як я люблю казати: вірую. Але ж якою страшною, важкою ціною вона нам дається. Вистоїмо. Як стояли ці 100 днів. Витримаємо. Як трималися ці 100 днів. Виплачемо. Як плакали ці 100 днів. Бо ми міць, сталь, незламність. Я вірую", - написала Ребрик.

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