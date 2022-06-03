Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая недавно вернулась к съемкам утреннего шоу на телеканале "Украине", часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз телезвезда посвятила свой пост к 100 дням войны, которым довела украинцев до слез.

Как видно, на своей странице Лилия опубликовала фото, на котором ее можно увидеть на руинах разрушенного российскими оккупантами дома. А в подписи к публикации телеведущая рассказала о своих переживаниях.

"100 дней войны. Мне даже страшно писать эту цифру. Но: 100... Дней... Войны... За плечами – самая черная зима. Весна, которой не было. Сотни городков и городов, которых больше нет... буквально нет. Стертые, уничтоженные, разорванные. Могилы во дворах, вода из снега, еда на костре. Сотни тысяч сломанных жизней, дети без родителей, родители без детей. В нашем словаре теперь наиболее употребительные слова "тревога, обстрел, ракета, братская могила, тела, издевательства, геноцид"… Перед нашими глазами – Мариуполь, Северодонецк, Краматорск, Рубежное, Орехово, Изюм, Буча, Ирпень, Мотыжин, Мощун, Бородянка. Страшно, как долго этот список можно продолжать. У нас в сердце – Херсон, Новая Каховка, Мелитополь, Донбасс, Луганщина, вся Украина. Враг нагло ворвался на наши земли, в наши судьбы, сердца, души, мысли.

За эти 100 дней я ни на миг не сомневалась в нашей победе. Вера моя непоколебима, как я люблю говорить: верую. Но какой страшной, тяжелой ценой она нам дается. Выстоим. Как стояли эти 100 дней. Выдержим. Как держались эти 100 дней. Выплачем. Как плакали эти 100 дней. Потому что мы мощь, сталь, несгибаемость. Я верю", - написала Ребрик.

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