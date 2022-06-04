Популярна українська телеведуча, ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук нещодавно вийшла заміж і почала жити на дві країни – Україну і Швейцарію. Разом з чоловіком дівчина підтримувала біженців, висвітлювала ситуацію в Україні і не раз розповідала про проблеми громадян.

Також Цього разу Іванна розповіла, багато відео блокує Instagram через скарги-незадоволені росіяни часто позначають відео з постраждалими українцями, щоб модератори заблокували сторінку артистки.

Багато зірок українського шоу-бізнесу зіткнулися з цькуванням і Онуфрійчук не виняток.

"Справа в тому, що у мене, як у публічної людини в Україні та інших зірок є велика ймовірність втрати власної сторінки. Але я буду продовжувати говорити, поки буду мати таку можливість. Про всяк випадок, шукайте мене на додатковій сторінці. Якщо втрачу доступ тут, то буду там " - чесно зізнається Онуфрійчук.

Також Іванна показала милі фото в патріотичному образі, а також розповіла про свої переживання на сотий день війни.

Перед камерою телезірка з'явилася в джинсах і білій футболці з написом: "Все Буде Україна", а також невеликим синьо-Блакитним прапором.

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