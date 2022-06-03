Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда сейчас активно выступает в Европе на поддержку Украины. И после очередного концерта в Турции со звездой произошло необычное, ведь к ней подбежала женщина-беженка из Украины и проплакала с ней несколько минут. Об этом Оля рассказала в интервью "Зірковому шляху", который опубликовал его на своей страничке в Инстаграм.
"Стою разговариваю со своим помощником на украинском языке. И сзади подходит женщина, бросается мне на грудь и начинает плакать. "Боже, вы из Украины"... И я начинаю плакать, я ее обняла и тоже рыдаю. И минут пять или десять мы стояли и плакали, а потом она отлепилась от меня, смотрит и говорит: "Боже, вы Оля Полякова?". А я говорю: "А вы что, ко мне, ну обнимаете и...". Она: "Нет, я просто услышала украинский язык", - сказала Оля.
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А еще Politeka писала, что Полякова без яркого макияжа и лишнего пафоса показала, какая она перед концертами
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