Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда сейчас активно выступает в Европе на поддержку Украины. И после очередного концерта в Турции со звездой произошло необычное, ведь к ней подбежала женщина-беженка из Украины и проплакала с ней несколько минут. Об этом Оля рассказала в интервью "Зірковому шляху", который опубликовал его на своей страничке в Инстаграм.

"Стою разговариваю со своим помощником на украинском языке. И сзади подходит женщина, бросается мне на грудь и начинает плакать. "Боже, вы из Украины"... И я начинаю плакать, я ее обняла и тоже рыдаю. И минут пять или десять мы стояли и плакали, а потом она отлепилась от меня, смотрит и говорит: "Боже, вы Оля Полякова?". А я говорю: "А вы что, ко мне, ну обнимаете и...". Она: "Нет, я просто услышала украинский язык", - сказала Оля.

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