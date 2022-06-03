Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешный французский шеф-повар с украинскими корнями. Звезда также судит проект "Мастер Шеф" и пишет книги вместе с коллегой Владимиром Ярославским, с которым ей приписывают роман. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Мартыновская решила показать селфи и рассказать, какая мечта сбылась у нее из-за войны.
"В детстве так сильно мечтала летать, почувствовать невесомость и простор…
Уже 100 дней нет земли под ногами, летаем, без крыльев
Не хочу больше", - написала Ольга.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Оля, вам тяжело, потому что вырвали корни из своей земли. Возьмите цветы в Украину, хоть на несколько дней. Станете на родную землю и обязательно услышите силы", "Грустно, но все равно летаем, "не падаем" ни в коем случае. Силы всем нам", "Февраль на сердце, февраль на душе….".
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