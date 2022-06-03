Как передает Politeka.net, артистка продолжает активно поддерживать страну и граждан в связи с российской агрессией, а также часто освещает ситуацию в социальной сети. На своей странице певица также поделилась эмоциональным видео.

«Илон Маск отправляет в Украину солнечные станции, Анджелина Джоли помогает нашим детям, а прямо в метро выступает @u2. Чуть ли не каждый день в Бучу, Ирпень и Бородянку приезжают послы разных стран. Во всем мире собирают средства для пострадавших, страны-партнеры предоставляют вооружение и гуманитарку.

Спасибо всем и каждому, кто уже 100 дней борется вместе с нами» - написала Джамала, подводя итоги после 100 дней войны.

«Strong ukrainian people 💙; Итого мы сила💙; очень горжусь украинцами, переживаю; нет слов как тревожит все» - в сети отвечают.

Ранее Джамала сравнила свое прошлое с реальностью нынешних украинских детей.

«Помню, как в детстве ждала лето. Ибо это приключения, куча времени для воплощения крейзи идей. Лето — это флешбеки в самые теплые воспоминания с детства», - рассказала Джамала.

Напомним, Тина Кароль встретилась с украинскими детьми за границей.

Как сообщала Politeka, Горбунов напомнил, какие невосполнимые потери принесла в украинские семьи россия.

Также Politeka писала, что Билык показала красавца-сына, отец которого сейчас в россии.