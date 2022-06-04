Популярна українська співачка Оля Полякова, яка разом з телеведучою Машею Єфросиніною роблять свою ютуб-шоу "Взрослые девочки", поділилася в своєму Instagram анонсом нового випуску, який повинен був вийти 24 лютого. Однак, зі зрозумілих причин цей випуск, знятий ще на початку лютого, не вийшов. Тепер же, через 100 днів війни артистки вирішили його показати, зокрема, на прохання своїх глядачів.

У цьому випуску "Взрослые девочки" Оля і Маша обговорювали проблему самореалізації жінок. Судячи з фрагментів, які є у відео анонсі, це була весела і легка розмова, в якій знаменитості ділилися досвідом і спогадами.

У підписі до ролика Полякова розповіла: "Цей випуск "Взрослые девочки" повинен був вийти 24 лютого. Останні кілька місяців ми відклали всі зняті відео і навіть не уявляли - чи повернемося ще до цього, чи варто їх буде випускати. Завдяки вашим коментарям, ми все ж вирішили це зробити. Під час перегляду, вам може здатися, що це як би інша реальність, в якій ми жили до останніх подій, настільки вона невимушена і легка... але можливо зараз, це саме те, що всім нам потрібно. Сподіваюся, ви отримаєте позитивні емоції".

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