Популярная украинская певица Оля Полякова, которая вместе с телеведущей Машей Ефросининой делают свою ютуб-шоу "Взрослые девочки", поделилась в своем Instagram анонсом нового выпуска, который должен был выйти 24 февраля. Однако, по понятным причинам этот выпуск, снятый еще в начале февраля, не вышел. Теперь же, спустя 100 дней войны артистки решили его показать, в частности, на просьбы своих зрителей.

В этом выпуске "взрослые девочки" Оля и Маша обсуждали проблему самореализации женщин. Судя по фрагментам, которые есть в видео анонсе, это был веселый и легкий разговор, в котором знаменитости делились опытом и воспоминаниями.

В подписи к ролику Полякова рассказала: "Этот выпуск "Взрослые Девочки" должен был выйти 24 февраля. Последние несколько месяцев мы отложили все снятые видео и даже не представляли – вернемся ли еще к этому, стоит ли их будет выпускать. Благодаря вашим комментариям, мы все же решили это сделать. Во время просмотра, вам может показаться, что это как бы другая реальность, в которой мы жили до последних событий, настолько она непринужденная и легкая... но возможно сейчас, это именно то, что всем нам нужно. Надеюсь, вы получите положительные эмоции".

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