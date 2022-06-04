Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала довольно популярной после того, как победила на проекте "Холостяк" и стала активно вести социальные сети. Девушка также успела побывать в роли ведущей на музыкальном канале.

Даша также любит подшутить над собой. Часть прибыли девушке приносит Инстаграм, поэтому она нередко рекламирует разные услуги. Тем не менее, без казусов не обходится. Перейдя на украинский язык, часто случаются неловкие ошибки.

Даша повторила участь Поляковой, которая также рекламировала косметику и допустила подобную оплошность:

«Ох, дякую Маші за таке круте ламінування вій та довготривалу укладку брів. Дуже класно все виглядає. Повіки… у повій, як каже Оля Полякова, повії теж можуть користуватися. Дуже сподобалося, дякую майстру!» - сказала Даша.

Сейчас Ульянова часто рассказывает, как теперь приводит себя в порядок и занимается снова, чтобы быть в форме к пляжному сезону.

Хотя, как шутит девушка, она и так знает, что его не будет и всем не до отдыха. Отметим, с первых дней вторжения оккупантов в нашу страну Ульянова оставалась в Киеве и не сбежала из Украины, как многие звезды. Девушка терпеливо ждала дома, когда будет безопасно.

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