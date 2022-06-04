Популярная украинская певица Слава Каминская с начала войны выехала с маленькими детьми за границу, начала активно вести Инстаграм и любит подурачиться перед камерой. В этот раз певица вспомнила о творчестве и немного побаловала поклонников пением.

Совсем недавно группа "НеАнгелы" распалась, а Каминская и Виктория Смеюха долгое время ссорились в сети из-за повеления Славы и оскорблений. Каждая из артисток начала сольную карьеру и до войны успела выпустить несколько композиций.

«Женщина певица)))» - с юмором подмечает Каминская.

В сети отвечают: «Лучшая из лучших❤️; Молодец); Какой инглиш👍🏼😂 Приезжай, будем вино заказывать)))); 🔥🔥красотка!!!; @slava_kaminska Слава Витальевна, ваш голос звучит мощнее всех 😘; В Ротердам...через Копенгаген???; Я не понял. Где комментарии-почему не на украинском?!))). Что так скучно то?!)))); Ни о чем. Отписываюсь; Очень сладко поешь, уши радуются 😁».

Также Каминская показала несколько кадров из прогулки с детьми, с которым устроила день развелечений в парке. Вопросы детей смогли озадачить артистку. Ее маленькая дочь Лаура решила обсудить несколько тем, чем удивила маму.

"Не реклама стоматологии. Тут спрашивают, откуда у гуся зубы" - смеется Каминская и показывает подросших детей.

Напомним, Жена победителя "Голосу країни" показала, какой растет их дочь, которой нужна операция: "Такая красавица".

Как сообщала Politeka, Каменских в Испании заявила о тоске по дому и разозлила украинцев: "Фальшивым патриотам все равно".

Также Politeka писала, что Осадчая призвала украинцев прислушиваться к советам: "Это поможет нашим ВСУ".