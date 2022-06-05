Батьки артиста та багато його знайомих живуть на Донбасі.

Знаменитий російський музикант, лідер рок-групи "Акваріум" Борис Гребенщиков заявив, не піддається російській пропаганді і зневажає росіян, які в неї вірять. Свою позицію артист озвучив в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

"Думка людей, яких я зневажаю, мене абсолютно не цікавить. Якщо є можливість сперечатися, то сперечатися вже нема чого. Я особливо нікому руку не простягаю, але мені здається, що войовниче прагнення розділяти людей на "цих" і "тих" все одно до добра не приведе", — заявив Гребенщиков.

Артист підкреслив, що те, що відбувається в Україні – справжня війна, а не "спецоперація", як пишуть росЗМІ.

"Ви розумієте, якщо в центрі Європи одна країна напала на іншу і весь світ мовчить, тому що країна-агресор має ядерну кнопку, то вибачте, стан непристойний. Я вважаю те, що відбувається в Україні – це ганьба. Ганьба всього світу і росії особливо", - додав музикант.

Прокоментував Гребенщиков також улюблену фразу росіян "де ви були вісім років".

"Війна триває вісім років, тому що бандитів привезли з Бєлгорода і Ростова і закинули їх на Донецьк. Всі знають це. Немає сенсу приховувати. У мене дуже багато знайомих живе на Донбасі, і батьки там живуть. Тому я більш менш розумію, що відбувається", – пояснив він.

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