Ще й наші гроші їй потрібні.

Як пише Politeka.net, відома українська телеведуча Леся Нікітюк зараз активно допомагає українцям, які змушені тікати від війни, і висвітлює військову агресію рф.

Нещодавно зірка зізналася, що у неї є проблеми з роботою і вона не знає, чим зайнятися. Але Нікітюк не припиняє підтримувати і підбадьорювати українців своїми жартами і фото в соцмережах.

У своєму телеграм-каналі ведуча порівняла російську агресію в Україні з судовим процесом голлівудських зірок Джонні Деппа і Ембер Хьорд. Як відомо, суд присяжних визнав колишню дружину актора винною в наклепі на нього.

"Росія, як Ембер Хьорд! Прийшла до нас, напаскудила на ліжко! Ще й наші гроші їй потрібні!",- жартує Леся Нікітюк.

Також у своєму телеграмі Леся раніше зачіпала інші актуальні для українців проблеми, зокрема затримку поставок зброї, прогнози Олексія Арестовича, дефіцит палива і солі:

"Олаф Шольц подивився Арестовича і тепер дасть нам зброю через 2-3 дні";

"Захотіла побути трохи багатою. З'їздила за сіллю на автомобілі".

Нагадавши, Леся Нікітюк торкнулася питання, що цікавить українців: "а у вас був з Притулою роман?".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк насмішила розповіддю про те, кого їй не вистачає поруч.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк зворушила листівкою, яку отримала від маленької Софії.