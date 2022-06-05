Як пише Politeka.net, відома українська телеведуча Леся Нікітюк зараз активно допомагає українцям, які змушені тікати від війни, і висвітлює військову агресію рф.
Нещодавно зірка зізналася, що у неї є проблеми з роботою і вона не знає, чим зайнятися. Але Нікітюк не припиняє підтримувати і підбадьорювати українців своїми жартами і фото в соцмережах.
У своєму телеграм-каналі ведуча порівняла російську агресію в Україні з судовим процесом голлівудських зірок Джонні Деппа і Ембер Хьорд. Як відомо, суд присяжних визнав колишню дружину актора винною в наклепі на нього.
"Росія, як Ембер Хьорд! Прийшла до нас, напаскудила на ліжко! Ще й наші гроші їй потрібні!",- жартує Леся Нікітюк.
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Також у своєму телеграмі Леся раніше зачіпала інші актуальні для українців проблеми, зокрема затримку поставок зброї, прогнози Олексія Арестовича, дефіцит палива і солі:
"Олаф Шольц подивився Арестовича і тепер дасть нам зброю через 2-3 дні";
"Захотіла побути трохи багатою. З'їздила за сіллю на автомобілі".
Нагадавши, Леся Нікітюк торкнулася питання, що цікавить українців: "а у вас був з Притулою роман?".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк насмішила розповіддю про те, кого їй не вистачає поруч.
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк зворушила листівкою, яку отримала від маленької Софії.