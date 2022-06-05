Співачка підкреслила, що українські жінки прагнуть бути красивими не для чоловіків.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram співачка поділилася уривком зі свого інтерв'ю, в якому йшлося про відмінності російського та українського суспільств.

Так, Цибульська заявила, що в Україні не звикли вважати себе доповненням до чоловіка.

"Ми ж красиві не заради чоловіків. Жінка сама на себе з любов'ю дивиться в дзеркало, коли вона собі подобається. З цього починається все", - розповіла співачка.

Вона згадала про те, як під час Другої світової війни американські жінки носили яскравий макіяж і червону помаду, що дуже не любив Гітлер.

"Жінка ніколи не була додатком до чоловіка. І повірте, що ті хлопці, які захищають нас на передовій, до наших жінок так не ставляться, як можуть ставитися орки. Наші чоловіки поважають жінку", - підкреслила Цибульська, звернувши увагу на ще одну відмінність українців від росіян.

У коментарях до її посту більшість шанувальників артистки підтримали її позицію.

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