Російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін засудив вторгнення рф в незалежну і вільну Україну. Більш того, чоловік разом з примадонною Аллою Пугачовою і дітьми не може повернутися в рф і свій будинок - на нього навіть завели кримінальну справу через його справедливу позицію.

Зараз артиста підтримують закордоном, більш того, він зважився виступати на концертах.

За словами артиста, частина прибутку з заходів буде віддавати в допомогу українським біженцям, які страждають через вторгнення рф. Фрагмент свого виступу Галкін показав в Instagram.

"Я вам дуже вдячний, дорогі мої глядачі. Спасибі вам за таку глядацьку вірність. Щастя вам, здоров'я, миру обов'язково! Я ще приїду! Хоча чого вже ... можна вже і не їхати", - каже Галкін.

Нагадавши, Єфросиніна розповіла, що дії артиста не пройшли для шоумена без наслідків. В росії Галкін залишився не тільки без роботи, але і без розкішного замку, в якому вони з Пугачовою і дітьми жили в останні роки.

"Він втратив все. Він не давав мені права розголошувати подробиці, але скажу так: замку немає. Все забрано, готується кримінальна справа, його по повній програмі викреслюють, очорняють в пресі. Тобто з ним відбувається все те, чого бояться артисти в Росії. Його немає і не буде», - розповіла українська ведуча.

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