Світлана Лобода багато років будувала кар'єру співачки в рф, хоча сама родом з України. Артистка не виступала на підтримку Путіна і не їздила до Криму через рф. При цьому з моменту вторгнення виконавиця відмовилася від роботи і концертів в країні-агресорі.

Лобода продовжує отримувати тонни хейта в свою сторону, проте не приховує, що вона на боці Батьківщини і буде її підтримувати. Також Лобода допомагає фонду біженців з України і випустила пісню, присвячену темі війни.

"Анатолій Анатоліч про Хей своєї куми Лободи. Повний випуск на каналі Люкс ФМ🍒» - пише Слава Дьомін. В уривку відео детально пояснюється, чим артистка відрізняється від запроданок.

У мережі розгорілася суперечка:

"Анатоліч! ...не шокована, але дуже сумно; ми самі розберемося. Без анатоликов всяких; Анатолич майстерно загубився, тільки війна почалася в 14, це так, щоб ніхто не забув; моя думка про Лобода змінилося в кращу сторону; розчарована!!! так професійно все затер; і я не розумію хейта в сторону Світлани!; Вона зрозуміла, що помилялася".

Раніше ми писали, лише коли на артистку обрушилося море хейта і негативу за її замовчування, щодо позиції щодо того, що відбувається в країні, Світлана дала чітко зрозуміти, що вона на боці України.

Також, Катя Осадча терміново звернулася до українців за допомогою.

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