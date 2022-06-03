Відома українська телеведуча Катерина Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим активно підтримують Україну в боротьбі проти путінської агресії. Зараз Катя займається своїм проектом "Пошук зниклих" та допомагає українцям знаходити рідних.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила термінове звернення з проханням допомогти дівчині Насті з Харкова, чий батько зник безвісти, а пізніше схожого чоловіка бачили в Дніпрі.

"Друзі! Потрібна ваша допомога! Термінова, всіх, хто в Дніпрі.

Історія почалася в Харкові, коли Галка Олексій Іванович 1955 року народження, вийшов з дому і пропав. Це будо два місяці тому", — пояснила Осадча.

Після тривалих пошуків доньки, схожого чоловіка помітили в Дніпрі і вже майже на 100% впевнені, що він був помічений за Північним ринком в Дніпрі.



"Якщо ви маєте змогу приїхати в зазначені місця, маєте автомобіль, адже донька не в Дніпрі і можете швидко приїхати, якщо ви можете скоординуватися і прочесати вулиці навколо ринку і проспекту Пушкіна, напишіть під цим постом, давайте разом знайдемо чоловіка, що скоріш за все втратив пам’ять", — попросила телеведуча.

Нагадаємо, що Катя Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Катерина Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.