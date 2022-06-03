Про це в інтерв'ю телеканалу 1+1 розповів співак Володимир Дантес, коментуючи розлучення з Надею Дорофєєвою. Нагадаємо, артисти оголосили про те, що вони більше не разом незабаром після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
За словами співака, вони думали, що їх розставання для публіки пройде непомітно.
"Ми перестали" гуртуватися " ще до початку повномасштабної війни, просто про це пізніше розповіли. Подумали, ніби ніхто так не зверне на це уваги, як би це було в мирні часи», - розповів Дантес.
За його словами, розходитися можна мирно, залишаючись друзями. Також співак припустив, що розривати відносини в мирний час складніше, ніж зараз.
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«У мирний час ти ходиш і щось собі там придумуєш. Ми ж взагалі розлучилися нормально, ми просто під час війни це вирішили сказати. У нас немає такого, щоб ми сиділи там і просто обурені плакали, тому що: "Ой, як я без неї?" або "А як же я без нього?". Зараз такого немає, все нормально", - запевнив Дантес.
Артист також додав, що, якщо у когось є бажання розлучитися, це краще зробити зараз.
Нагадаємо, шанувальники Наді Дорофєєвої припускають, що її новим обранцем став ресторатор Михайло Кацурін, який незадовго до розлучення співачки з Дантесом також оголосив про розлучення з дружиною. Примітно, Михайло і його вже екс-дружина Даша були близькими друзями Наді і Володимира – пари часто проводили час разом і їздили на відпочинок.
Додамо, що раніше Дантес показав жінку, яка не залишила його байдужим.
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