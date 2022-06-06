Емоційну заяву Бідняков зробив у своїх сторіз. Як відомо, вранці 5 червня російські окупанти завдали нового ракетного удару по українській столиці. Цинічна атака росіян по інфраструктурі Києва привела Беднякова в лють.

Зірка шоу "Орел і решка" зізнався, що хоче, щоб росіяни особисто відчули на собі жахи війни. Для того, щоб донести свою точку зору, Бідняков перейшов у блозі з української на російську мову.

"Спеціально російською. Я так хочу, щоб ви теж чули сирени. Я хочу, щоб ви теж знали що таке спускатися в підвали. Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти і "оперувати". Як ви за*бали", - емоційно написав ведучий.

Він також підкреслив, що нікому не бажає смерті.

"Не потрібно тільки перекладати з хворої голови на здорову. Не пишіть мені " навіщо ви бажаєте смерті всім людям?", "Ми не підтримуємо" і т.п. по-перше, я смерті нікому ніколи не бажав. Це не моя історія. Я просто хочу, щоб любителі Z і V випробували такі ж почуття, як і жителі нашої країни! На цьому крапка", - додав Бідняков, роз'яснивши свою позицію.

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