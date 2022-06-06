Эмоциональное заявление Бедняков сделал в своих Сториз. Как известно, утром 5 июня российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по украинской столице. Циничная атака россиян по инфраструктуре Киева привела Беднякова в ярость.

Звезда шоу "Орел и решка" признался, что хочет, чтобы россияне лично прочувствовали на себе ужасы войны. Для того, чтобы донести свою точку зрения, Бедняков перешел в блоге с украинского на русский язык.

«Специально на русском. Я так хочу, чтобы вы тоже слышали сирены. Я хочу, чтобы вы тоже знали что такое спускаться в подвалы. Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за*бали», - эмоционально написал ведущий.

Он также подчеркнул, что никому не желает смерти.

«Не нужно только перекладывать с больной головы на здоровую. Не пишите мне "Зачем вы желаете смерти всем людям?", "Мы не поддерживаем" и т.п. Во-первых, я смерти никому никогда не желал. Это не моя история. Я просто хочу, чтобы любители Z и V испытали такие же чувства, как и жители нашей страны! На этом точка», - добавил Бедняков, разъяснив свою позицию.

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Как сообщала Politeka, Галкин с Пугачевой остались без замка в рф из-за поддержки Украины.

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